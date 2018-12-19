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В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

Происшествия

Страж порядка и двое жителей Иркутска обвиняются в изнасиловании и нанесении телесных повреждений

В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте
Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США
Полицейский за чертой

Иркутск, 19 декабря 2018, 10:48 — REGNUM  Сотрудник полиции и двое жителей Иркутска, обвиняемые в изнасиловании и нанесении телесных повреждений, заключены под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 декабря, в прокуратуре Иркутской области.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено 17 декабря 2018 года. В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря мужчины и женщина в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции №8 Иркутска. Злоумышленники жестоко избили женщину, а затем вместе изнасиловали.

Один из жителей Иркутска, принимавший участие в преступлении, ранее был судим. Все трое заключены под стражу на два месяца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, громкий скандал, связанный с совершением преступления полицейскими, в октябре 2018 года разразился в Уфе. По версии следствия, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Это произошло в отделе МВД по Уфимскому району. Подозреваемые уволены из органов внутренних дел и проходят фигурантами по уголовному делу.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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