Полицейские в Выборге со стрельбой догоняли джип с подростком за рулем

Выборг, Ленинградская область, , 10:15 — REGNUM В городе Выборг Ленинградской области сотрудники полиции в ночное время организовали преследование автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, водитель которого проигнорировал требование остановиться.

Вместо этого водитель внедорожника развернулся, совершил столкновение со служебным автомобилем ДПС и попытался скрыться, рассказали 19 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские пустились в погоню. На пересечении улицы Пионерской и набережной 40 лет ВЛКСМ нарушитель проехал на красный сигнал светофора, а также неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения.

Тогда инспектор ДПС применил табельное оружие, произведя один выстрел вверх. Это подействовало, и у одного из домов по улице Гагарина преследуемый автомобиль был остановлен.

«Выяснилось, что автомобилем управлял 15-летний школьник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств», — сообщили в региональном Главке полиции.

В результате стрельбы никто не пострадал, а вот автомобилю ДПС, получившему значительные повреждения, потребуется ремонт. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Петербурге 13-летний мальчик ночью стащил ключи от кроссовера из шубы своей матери и уехал кататься. Иномарка была найдена брошенной в том же районе.

Читайте также: В Петербурге 13-летний мальчик угнал материнскую иномарку