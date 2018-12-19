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Жительница Челябинской области подозревается в убийстве годовалого сына

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Челябинск, 19 декабря 2018, 10:08 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летней жительницы села Ларино Челябинской области, которая подозревается в убийстве своего годовалого ребенка, сообщает 19 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По версии следствия, днем 18 декабря женщина в квартире одного из домов поселка нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну, после чего сообщила об этом своим родственникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Троицка Челябинской области, мать пятерых детей родила шестого ребёнка. И задушила его. Следствию она заявила, что мальчик родился мёртвым. Но экспертиза установила, что умер он уже после родов, от механической асфиксии. После этого женщина созналась в преступлении.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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