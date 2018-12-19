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В Красноярске ребёнка высадили из автобуса в мороз

Происшествия

У третьеклассника кончились деньги на транспортной карте

Красноярск, 19 декабря 2018, 10:06 — REGNUM  В Красноярске 10-летнего ребёнка, у которого кончились деньги на транспортной карте, высадили из маршрутного автобуса в мороз.

По словам бабушки мальчика, 18 декабря около 16:00 по местному времени она посадила третьеклассника на 98-й маршрут. Он должен был доехать от ул. Краснодарской до ул. Урванцева. Но у мальчика не хватило денег на транспортной карте, и кондуктор высадил его спустя две остановки — на ул. Армейской.

Как передаёт ТВК, ребёнок прошел пешком более 1 км — до ул. Сергея Лазо, где живёт его бабушка. Женщина рассказала, что мальчик был перепуганным и жаловался на отмороженные ноги. Она написала заявление в полицию.

Известно также, что с бабушкой мальчика связывалась диспетчер маршрута, которая пыталась выяснить все детали. По её словам, в промежуток времени, который указала бабушка третьеклассника, подходящего по описанию кондуктора на маршруте не было. Также представитель перевозчика подчеркнула, что у них были случаи, когда ребёнок обманывал родителей, говоря, что его высадили из автобуса, а сам просто гулял.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года стало известно, что перевозчикам пассажиров в России законодательно могут запретить высаживать безбилетных пассажиров в случае угрозы их жизни и здоровью. На тот момент соответствующий законопроект Минтранса РФ прошёл межведомственное согласование.

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