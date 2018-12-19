В Екатеринбурге начались прения в суде по делу о «бойне» на ул. Депутатской

Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM В Екатеринбурге начались прения сторон по делу о массовых беспорядках на улице Депутатской, которые произошли в начале сентября 2016 года. Дело рассматривается в Свердловском областном суде.

На скамье подсудимых 19 человек, обвиняемых, в зависимости от причастности, в организации или участии в массовых беспорядках. Все потерпевшие отказались участвовать в прениях, о чём предварительно подали ходатайства в суд, сообщает городской информационный портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, громкий судебный процесс о «бойне» на улице Депутатской в Екатеринбурге стартовал в конце февраля 2018 года. До этого почти полтора года велось следствие.

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Напомним, что массовые беспорядки произошли 3 сентября 2016 года. В тот день 25 человек на нескольких автомобилях приехали для выяснения отношений к дому, в котором находились потерпевшие. Навстречу приехавшим вышли трое мужчин, которые после словесной перепалки открыли огонь из огнестрельного оружия по нападавшим. В результате 13 человек получили ранения, из них двое скончались.

Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, но затем оно было переквалифицировано на «превышение самообороны».

Всего к уголовной ответственности привлечено 22 лица, которые были допрошены в качестве подозреваемых или обвиняемых. Три уголовных дела выделено в отдельное производство, причём расследование двух дел приостановлено в связи с невозможностью участия обвиняемых в уголовном деле, в том числе по причине тяжёлого заболевания.

Также весной 2018 года завершился судебный процесс в отношении одного из нападавших, обвиняемого в организации массовых беспорядков. Его дело было выделено в отдельное производство, так как он пошёл на сделку со следствием.

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