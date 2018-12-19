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Боевики ИГИЛ* казнили трех человек в Ираке

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мосул, Ирак, 19 декабря 2018, 09:30 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили трех человек в иракской провинции Мосул, сообщает 19 декабря Kurdistan.ru.

Инцидент произошел в деревне Аль-Обур к западу от города Мосул. Граждане страны были похищены, а потом жестоко убиты.

Напомним, еще в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако преступная деятельность террористов на протяжении всего 2018 года опровергает данный тезис.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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