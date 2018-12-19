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В Нигерии убит бывший глава вооруженных сил страны

Происшествия

Ответственные пока не установлены

В Нигерии убит бывший глава вооруженных сил страны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Абуджа, 19 декабря 2018, 08:45 — REGNUM  Бывший глава штаба обороны Нигерии Алекс Баде застрелен террористами неподалеку от столицы государства, сообщает 19 декабря Anadolu ajansi.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что бывший глава вооруженных сил, маршал авиации Алекс Баде скончался от полученных огнестрельных ранений», — подчеркнул глава ВВС Нигерии Ибикунле Дарамола.

Возвращаясь домой на его автомобиль было совершено нападение. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая организация. Правоохранительные органы также не делали никаких заявлений.

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