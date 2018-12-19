Екатеринбурженка погибла после прорыва теплотрассы – возбуждено дело

Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, которая получила ожоги после прорыва теплотрассы на пересечении улиц Победы и Ломоносова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На основании переданных в следственные органы материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Информацию о возбуждении уголовного дела журналистам подтвердили и в областном управлении СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошла 28 ноября. В результате инцидента пострадали 13-летняя девочка и 72-летняя пенсионерка: их обеих доставили в больницы. По факту получения травм в результате коммунальной аварии были организованы проверки.

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Девочка была выписана на следующий день, а вот состояние пенсионерки было более тяжёлым. Несмотря на усилия врачей, 17 декабря пожилая женщина скончалась.

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