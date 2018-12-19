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Четыре человека стали жертвами пожара в Удмуртии

Происшествия

Среди погибших — ребёнок

Сарапул, Удмуртия, 19 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  В Удмуртии в огне сгорели четыре человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, огонь в деревянном доме в городе Сарапуле вспыхнул в три часа ночи.

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Прибывшие на место пожарные за полчаса локализовали пожар. Однако полностью возгорание было потушено только через два часа — в 05:21 по мск. К тушению было привлечено 35 единиц техники и 64 человека.

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По данным ведомства, выгорело более 400 кв. м площади. Всего в двухэтажном жилом доме находилось восемь квартир. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания шесть человек. Однако четыре человека, в том числе один ребёнок, погибли.

На месте ЧП продолжают работать специалисты. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября смертельный пожар произошёл в городе Воткинске в Удмуртии. В огне погибли женщина и три её внука, трёх, семи и восьми лет. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Пожары в жилых домах
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