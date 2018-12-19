«Следов не обнаружено»: поиски пропавших в Хакасии туристов приостановлены

Абакан, , 06:48 — REGNUM Спасатели 18 декабря 2018 года приостановили поиски туристов, пропавших в Орджоникидзевском районе Хакасии 24 ноября, и вернулись в пункт постоянной дислокации. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 декабря, в республиканском главке МЧС.

«Все вероятные зоны нахождения пропавшей группы были обследованы, притом не только визуально, но и с применением специальных приборов для поиска попавших в лавину. Никаких дополнительных следов пропавшей группы обнаружено не было», — говорится в сообщении на странице группы «МЧС России по Республике Хакасия» в соцсети «ВКонтакте».

По словам спасателей, в настоящее время проводить дальнейшие поиски «нецелесообразно» — с учётом сложных природных и климатических условий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, четверо туристов (трое мужчин из Красноярского края и жительница Саяногорска) пропали в Орджоникидзевском районе Хакасии (с. Приисковое) 24 ноября 2018 года, отправившись кататься на снегоходах. Их поиски, за которыми следила вся республика, велись силами спасателей и волонтёров. Использовался вертолёт.

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Вскоре были найдены снегоходы туристов, самих пропавших так и не нашли.

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