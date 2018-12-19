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Румынская певица погибла после падения автомобиля в реку

Происшествия

Ее тело обнаружили спасатели

Бухарест, 19 декабря 2018, 05:27 — REGNUM  Румынская певица Анка Поп погибла в автомобильной аварии. Ее автомобиль упал в Дунай на юго-западе Румынии, сообщает агентство Associated Press.

Агентство сообщило, что о пропаже 34-летней артистки заявила в полицию ее сестра. Спасатели обнаружили автомобиль с телом певицы в реке Дунай. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад бывшая солистка группы Spice Girls Мелани Браун отменила концерт в Нью-Йорке после «несчастного случая»: у нее диагностировн разрыв связок правой руки и сломано два ребра.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-солистка группы Spice Girls пострадала в результате несчастного случая

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