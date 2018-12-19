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На Сахалине приостановили работу паромной переправы из-за циклона

Происшествия

Переправа возобновит свою работу после улучшения метеоусловий

Хабаровск, 19 декабря 2018, 04:59 — REGNUM  По причине циклона на Охотском побережье паромная переправа Ванино — Холмск приостановила свою работу, сообщает пресс-служба МЧС Хабаровского края.

Сообщается, что работа переправы приостановлена 19 декабря в связи с циклоном. Переправа возобновит свою работу после улучшения метеоусловий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на Камчатку обрушился мощный циклон. Он сопровождается штормовым ветром и сильным снегопадом. В школах были отменены занятия, в госучреждениях был объявлен выходной. Спасательные службы объявили об угрозе схода лавин, в связи с чем призвали туристов воздержаться от похода в горы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Всё в снегу, каша»: на Камчатку обрушился мощный циклон

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