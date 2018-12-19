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Три человека погибли в автомобильной аварии в Дагестане

Происшествия

Еще двое получили травмы средней степени тяжести

Кизляр, Дагестан, 19 декабря 2018, 03:59 — REGNUM  Возле населенного пункта Рыбалко Кизлярского района Дагестана произошло столкновение грузовика и микроавтобуса, сообщает «Лезги газет».

Сообщается, в результате столкновения автомобилей погибли три человека, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Их доставили в больницу Кизляра на попутном транспорте. Полиция республики отмечает, что в ДТП участвовало три автомобиля: микроавтобус Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Ford и грузовиком МАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Нижегородской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Отмечается, что автобус въехал в дерево, в результате чего пострадали 13 человек. Из них четверо были госпитализированы.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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