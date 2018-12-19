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В Москве найден мертвым совладелец одной из крупнейших рыболовных компаний

Происшествия

По предварительной версии, бизнесмен выпал из окна

Москва, 19 декабря 2018, 02:50 — REGNUM  В Москве погиб бизнесмен Валерий Воробьев, который являлся одним из совладельцев крупной рыбодобывающей компании «Акрос», сообщает «Камчатка-информ».

По предварительным данным, бизнесмен выпал из окна 12-го этажа и погиб. Инцидент произошел на улице Маршала Бирюзова. В момент гибели Воробьева в доме спала его супруга. Дальнейшие детали неизвестны, полиция ведет проверку произошедшего.

Напомним, компания «Акрос» была создана в начале 1990-х годов Валерием Воробьевым на базе камчатского управления промыслового флота. Воробьев был генеральным директором компании с 1992 по 2011 годы. В настоящее время компания входит в холдинг «Норебо».

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