Сухогруз «Кузьма Минин», севший на мель, не получил серьезных повреждений

Лондон, , 02:37 — REGNUM Российский сухогруз «Кузьма Минин», севший на мель у берегов Великобритании, не получил серьезных повреждений, его экипаж здоров, сообщает пресс-служба посольства России в Лондоне.

Сообщается, что британские спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Представители Великобритании заверили Россию, что сделают все необходимое для безопасности моряков.

«В качестве основной причины произошедшего наши британские собеседники указали на плохие погодные условия», — добавили дипломаты.

Отмечается, что серьезных повреждений судна зафиксировано не было, утечка топлива не наблюдалась. Все 18 человек экипажа здоровы. В настоящее время судно стоит на якоре.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западных берегов Великобритании. На борту судна находятся 18 человек экипажа, все они — российские граждане.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ проверяет данные о севшем на мель в Британии сухогрузе