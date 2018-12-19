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Массовое отравление в Североморском кадетском корпусе

Происшествия

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело

Североморск, Мурманская область, 19 декабря 2018, 01:24 — REGNUM  Следственный комитет СКР по Мурманской области по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан» возбудил уголовное дело по массовому отравлению в Североморском кадетском корпусе, где 25 кадетов были госпитализированы с острой кишечной инфекцией — сообщает газета «Мурманский вестник»

7 декабря 25 воспитанников Североморского кадетского корпуса 11−17 летнего возраста были госпитализированы в инфекционное отделение мурманской детской городской клинической больницы с признаками отравления в состоянии легкой и средней тяжести.

Прокурорская проверка показала многочисленные нарушениях законодательства об охране здоровья и санитарно-эпидемиологическом благополучия населения. Расследование даст юридическую оценку действиям работников Североморского кадетского корпуса, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности и здоровья воспитанников.

С 17 декабря кадеты переведены на дистанционное обучение.

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Развитие российской Арктики
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