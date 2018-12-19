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В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет

Происшествия

Лайнер следовал из Таиланда

В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет
Самолёт

Екатеринбург, 19 декабря 2018, 00:35 — REGNUM  Факт аварийной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга расследуется Следственным комитетом РФ, сообщили в пресс-службе уральского управления ведомства на транспорте.

Аварийная посадка совершена в аэропорту «Кольцово» 18 декабря в 15:17 (время местное) пассажирским самолетом рейса «Пхукет — Екатеринбург». На борту находились 335 пассажиров.

«Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в «Кольцово» экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», летевший из Уфы в Нижневартовск. Лайнер при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.

Читайте подробнее: В Екатеринбурге экстренно сел лайнер «Уральских авиалиний»

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Авиапроисшествия
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