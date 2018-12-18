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В ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью погиб человек, двое пострадали

Происшествия

Авария произошла на Тюменской кольцевой автодороге

Тюмень, 18 декабря 2018, 23:40 — REGNUM  Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Тюменской области, сообщили вечером 19 декабря в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, авария произошла на 16-м километре Тюменской кольцевой автодороги около 19:20 по местному времени (17:19 мск). Столкнулись частный автобус Hyundai и грузовой автомобиль ГАЗ.

В автобусе, который, по предварительным данным, развозил рабочих, находились семь человек. В результате аварии водитель автобуса погиб. Один из пострадавших был госпитализирован, второй от госпитализации отказался.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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