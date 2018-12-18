Первый приговор по взяткам в новгородском Роспотребнадзоре — 7 лет колонии

Великий Новгород, , 20:24 — REGNUM Новгородский районный суд сегодня, 18 декабря, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования управления Роспотребнадзора по Новгородской области Ларисы Стерховой. Как сообщает Генпрокуратура РФ, она признана виновной в совершении преступления по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору»).

Суд установил, что в апреле 2018 года Стерхова совместно со своим руководителем потребовала от одного из новгородских предпринимателей вознаграждение в виде подарочных карт одного из сетевых магазинов на общую сумму 100 тыс. рублей. За это она предоставила в суд ложные сведения о том, что предприниматель устранил нарушения санитарного законодательства, что могло повлечь в дальнейшем смягчение административного наказания.

Сотрудница ведомства была задержана сотрудниками регионального управления ФСБ.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастницы подсудимой в настоящее время также рассматривается Новгородским районным судом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области также расследуется уголовное дело в отношении главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Росоловского, который обвинён в получении взяток в виде мебели, а также оплаты дорогостоящих стоматологических услуг.