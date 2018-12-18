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СМИ: в Оренбуржье полицейские избили подростка

Происшествия

СКР начал проверку

Орск, Оренбургская область, 18 декабря 2018, 19:51 — REGNUM  В оренбургском городе Орске сотрудники полиции избили 13-летнего подростка и его знакомого. Об этом пишут местные СМИ.

Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, 14 декабря. Местный житель собирался отвезти подростка в спортивную секцию, но не успел. Как следует из размещённой на портале Orsk.ru видеозаписи, в момент, когда они собирались уезжать, их задержали.

В региональном УМВД по факту произошедшего начали проверку. Свою доследственную проверку ведёт и СКР. Также известно о том, что мужчина, которого, как предполагается, избили полицейские, является инвалидом.

По результатам проверки органы СКР примут соответствующее процессуальное решение.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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