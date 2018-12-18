В Калуге возбуждено уголовное дело о брошенной на морозе новорожденной

Калуга, , 18:24 — REGNUM В Калужской области возбудили уголовное дело о брошенном на морозе новорожденном ребенке. Об этом сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

17 декабря около 19 часов 30 минут около мусорных баков на улице Дарвина Калуги в малолюдном месте прохожий обнаружил брошенного младенца, который подавал признаки жизни. Он спрятал ребёнка под пуховик, чтобы согреть, а затем вызвал полицию и медиков.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в состав которой входил следователь-криминалист регионального управления СК России. При осмотре младенца установлено, что это новорожденная девочка, она является доношенной и жизнеспособной, ее вес составляет 2900 гр, рост 50 см. Согласно выводам медиков, с момента рождения прошло не более трех часов.

Ребенок был серьезно обморожен. Медики зафиксировали у младенца температуру тела 33 градуса. В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении и ее жизни ничто не угрожает.

Правоохранителями по делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция разыскивает биологическую мать ребенка. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

Отметим, что новорожденная девочка была найдена в микрорайоне, где проживает немало неблагополучных семей и отмечается высокая криминальная обстановка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, найденный в Калуге младенец лежал на снегу, завернутый в материю. На улице в этот момент было минус 13 градусов. При осмотре ребенка установлено, что с момента рождения прошло не более трех часов.

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