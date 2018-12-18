Следствие проверяет обстоятельства получения взятки полковником юстиции

Самара, , 18:14 — REGNUM По факту получения взятки полковником юстиции начальником контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Проверка проводится по материалам, поступившим от УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, летом гражданин обратился к потерпевшему по одному из уголовных дел и предложил передать начальнику отдела МВД 20 млн рублей за направление указанного уголовного дела в суд, 5 млн посредник собирался оставить себе. Потерпевший согласился и 17 декабря в рамках «оперативного эксперимента» передал посреднику 10 млн рублей в виде муляжа и денежных средств в кафе аэропорта Самары. В этот же день посредник передал другому посреднику 2,5 млн рублей, а тот уже передал взятку начальнику отдела МВД.

«В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемых в совершении преступлений», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, полковник юстиции была задержана в самарском аэропорту «Курумоч» 18 декабря сразу после получения части взятки.

Общая сумма должна была составить 15 млн рублей.

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