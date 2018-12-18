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Во Львовской области погиб экс-глава «Правого сектора»*

Происшествия

*«Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Во Львовской области погиб экс-глава «Правого сектора»*
© ИА REGNUM
Правый сектор

Червоноград, Украина, 18 декабря 2018, 17:45 — REGNUM  Бывший руководитель отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Львовской области Игорь Коцюруба погиб в городе Червонограде. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает «Корреспондент.net».

В дежурную часть украинской полиции поступил звонок от якобы очевидца, который сообщил, что Коцюруба совершил попытку самоубийства. Прибывшие на место медики и полицейские обнаружили раненного 53-летнего мужчину. Он скончался в больнице.

Личность погибшего была установлена — им оказался Игорь Коцюруба. Этот человек начал активно заниматься политикой еще в конце 80-х годов XX века. Он был членом студенческого братства Львовщины и принимал непосредственное участие в так называемой «революции на граните» — акциях протеста и голодовках молодежи в центре Киева в 1990 году.

Коцюруба также участвовал в «оранжевой революции» 2004 года и даже был комендантом палаточного лагеря протестующих на майдане.

Принимал активное участие в протестах во время государственного переворота на Украине зимой 2013/14 годов. В 2014 году он возглавил отделение «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Львовской области.

По факту смерти Коцюрубы возбуждено уголовное дело.

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