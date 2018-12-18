Пожар в новгородском райцентре Пестово оставил без крова 24 человека

Пестово, Новгородская область, , 17:32 — REGNUM Пожар в многоквартирном деревянном доме в городе Пестово Новгородской области оставил без жилья 24 человека, в том числе троих детей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, администрация Пестовского района сейчас решает вопросы расселения погорельцев и обеспечения им необходимой помощи.

В результате пожара пострадали четыре человека: трое с ожогами и один с отравлением угарным газом доставлены в Пестовскую районную больницу.

Напомним, пожар возник около полудня. С открытым огнём пожарным удалось справиться к 16:40. Причина пожара в деревянном здании устанавливается.

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