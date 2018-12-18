Вторник, 18 Декабря 2018 года
19:24:48 МСК

Пожар в новгородском райцентре Пестово оставил без крова 24 человека

Происшествия

Травмы получили четверо жильцов сгоревшего дома

Пестово, Новгородская область, 18 декабря 2018, 17:32 — REGNUM  Пожар в многоквартирном деревянном доме в городе Пестово Новгородской области оставил без жилья 24 человека, в том числе троих детей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, администрация Пестовского района сейчас решает вопросы расселения погорельцев и обеспечения им необходимой помощи.

В результате пожара пострадали четыре человека: трое с ожогами и один с отравлением угарным газом доставлены в Пестовскую районную больницу.

Напомним, пожар возник около полудня. С открытым огнём пожарным удалось справиться к 16:40. Причина пожара в деревянном здании устанавливается.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар в Пестово Новгородской области: горит многоквартирный дом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить