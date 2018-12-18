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Экс-председатель райсуда в Симферополе найден мертвым

Происшествия

По предварительным данным, он покончил с собой

Симферополь, 18 декабря 2018, 17:18 — REGNUM  Бывший председатель Центрального районного суда столицы Крыма города Симферополя Виталий Михайлов найден мертвым.

«Действительно, Виталий Евгеньевич, по предварительной информации, покончил с собой», — цитирует «Крыминформ» неназванный источник в судебной системе.

Известно, что Виталий Михайлов, который возглавлял суд Центрального района Симферополя с 2011 года, ушел в отставку в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года с собой покончил руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев. Тогда СКР возбудил уголовное дело по статье по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

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Самоубийства
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