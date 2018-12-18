В Краснодарском крае осуждены 12 автомошенников

Краснодар, , 16:50 — REGNUM 12 участников ОПГ, занимавшихся мошенничеством в сфере автострахования, осуждены в Армавире Краснодарского края. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. В числе осужденных — двое бывших сотрудников полиции.

По версии следствия, преступная группа была организована в январе 2016 года 30-летним жителем Армавира. Ее участники готовили фиктивные документы о несуществующих автоавариях, в том числе и по так называемым европротоколам (оформление ДТП без участия ДПС). По данным следствия, лишь за несколько месяцев, с января по май 2016 года, преступники успели подделать документы о 61 ДТП, на основании которых незаконно получили у страховой компании (ПАО «Росгосстрах») 3 миллионов 470 тысяч рублей. ДТП «фиксировались» в разных районах области, а вот все документы мошенники предоставляли в страховую компанию, расположенную в Армавире.

Решением суда фигурантам дела назначено наказание от штрафа в 30 тысяч рублей в доход государства до лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным за 2017 год, именно Краснодарский край стал лидером по числу совершенных мошенничеств в сфере автострахования: на регион приходится более половины от преступлений, совершенных во всех южных регионах РФ.

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