Извержение вулкана в Индонезии: жителей призвали сохранять спокойствие

Джакарта, , 16:06 — REGNUM Губернатор индонезийской провинции Северный Сулавеси Олли Дондокамбей призвал общины сохранять спокойствие и бдительность в связи с извержением вулкана Сопутан в юго-восточной части Минахаса, которое произошло 16 декабря, сообщает Antaranews.

В настоящее время можно заметить столб дыма высотой в 7000 метров от вершины горы. Вулканическая активность вулкана Сопутан оценивается в 3 балла. Жителям запрещено приближаться к вулкану в радиусе 6 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Сопутан началось 16 декабря в 3:09 по местному времени. Вулкан выбросил столб пепла высотой почти 5 км.

Подробности: На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан