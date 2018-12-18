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Извержение вулкана в Индонезии: жителей призвали сохранять спокойствие

Происшествия

Губернатор Северного Сулавеси призвал жителей к спокойствию и бдительности

Джакарта, 18 декабря 2018, 16:06 — REGNUM  Губернатор индонезийской провинции Северный Сулавеси Олли Дондокамбей призвал общины сохранять спокойствие и бдительность в связи с извержением вулкана Сопутан в юго-восточной части Минахаса, которое произошло 16 декабря, сообщает Antaranews.

В настоящее время можно заметить столб дыма высотой в 7000 метров от вершины горы. Вулканическая активность вулкана Сопутан оценивается в 3 балла. Жителям запрещено приближаться к вулкану в радиусе 6 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Сопутан началось 16 декабря в 3:09 по местному времени. Вулкан выбросил столб пепла высотой почти 5 км.

Подробности: На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан

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Извержения вулканов
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