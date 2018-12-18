В Германии в результате ДТП разбились 1750 бутылок вина

Майнц, Германия, , 16:10 — REGNUM В Германии в результате дорожной аварии 17 декабря виноделы лишились результатов своих трудов на €35 тыс., передает канал n-tv.

В Рейнланд-Пфальце на автобане А61 в районе населенного пункта Армсхайм 60-летний водитель пикапа Toyota не справился с управлением и протаранил прицеп с винными бутылками, ведомый микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Груз направлялся из виноразливочного цеха.

На трассу упали и разбились 1750 бутылок с содержимым. По предварительной оценке, материальный ущерб для виновника аварии составил €7,5 тыс., для винодела — владельца прицепа — €35 тыс.

Для устранения аварии понадобилось перекрыть две полосы, в результате чего образовалась шестикилометровая пробка. Никто из участников аварии не пострадал.