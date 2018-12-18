Журналистов в мире стали убивать гораздо чаще — доклад RSF

Париж, , 15:44 — REGNUM В мире заметно возросло убийств журналистов, как следует из доклада организации «Репортеры без границ» (RSF), опубликованного на официальном сайте RSF.

80 человек, включая профессиональных и непрофессиональных журналистов, которые пытались выполнить свои обязанности по информированию граждан, были убиты в уходящем году по всему миру. Из них 63 профессиональных журналиста (+15% по сравнению с прошлым годом), 13 любителей и четверо других сотрудников СМИ.

Жертвами в основном становились мужчины (77 против трех женщин) и работавшие в собственных странах (75 — местные журналисты, 5 — иностранцы). Самой опасной страной для представителей этой профессии стал Афганистан (15 смертей), за ним — Сирия (11 жертв) и Мексика (9 смертей).

Отмечается, что примерно половина журналистов были убиты в мирных странах, например, Мексике, Индии и США (по 6 смертей в двух последних). По данным RSF, за последние десять лет были убиты в целом более 700 профессиональных журналистов.

«Насилие в отношении журналистов выходит на новый уровень в этом году, — говорит Кристоф Делуар, генеральный секретарь RSF. — Ненависть к журналистам, которую выражают недобросовестные политические, религиозные или бизнес-лидеры, имеет драматические последствия на местах и отражается в вызывающем тревогу росте числа нарушений в отношении журналистов».

Делуар также указал на большую ответственность соцсетей в распространении ненавистнических настроений, которые «ослабляют журналистику, а вместе с тем и демократию, с каждым днем всё больше».

Самым резонансным убийством журналиста в текущем году стало произошедшее с Джамалем Хашогги. Как сообщало ИА REGNUM, американский журнал Time объявил Хашогги человеком года.