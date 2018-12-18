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Названа общая сумма предполагаемой взятки задержанному в Самаре следователю

Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Самара, 18 декабря 2018, 15:24 — REGNUM  Общая сумма взятки задержанного в Самаре начальника одного из отделов регионального главного следственного управления МВД РФ должна была составить 15 млн рублей, сообщает 18 декабря пресс-служба управления ФСБ по Самарской области.

Полковник полиции была задержана ночью 18 декабря в самарском аэропорту «Курумоч» сразу после получения взятки в размере 10 млн рублей.

При этом общая сумма «вознаграждения» должна была составить 15 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главу управления собственной безопасности МВД по Саратовской области обвинили в получении крупной взятки. По данным следствия, взятка на общую сумму 6 млн рублей была получена от подчинённого «за покровительство».

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