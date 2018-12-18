Начальник отряда рязанской колонии получил условный срок за взятки

Рязань, , 15:17 — REGNUM В Рязанской области бывший начальник отряда исправительной колонии №2 регионального УФСИН России признан виновным в получении взяток, мошенничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили 18 декабря в пресс-службе рязанского СУ СК РФ, за множество преступлений он приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тыс. рублей.

В суде было доказано, что в 2017 году начальник отряда отдела по воспитательной работе брал у осужденных деньги. В некоторых случаях речь шла о 5 тыс. рублей, а в некоторых суммы доходили до 100 тыс. рублей. За эти деньги он готовил документы для условно-досрочного освобождения заключенных и замены наказания более мягким. Кроме того, за отдельную плату сотрудник колонии разрешал пронести в колонию запрещенные предметы.

«Наряду с злоупотреблением служебным положением и составлением положительных характеристик осужденных, необходимых для рассмотрения вопроса об их условно-досрочном освобождении, должностным лицом были совершены действия, явно превышающие его полномочия — добавление в личное дело осужденного ложных сведений о наличии поощрений», — говорится в сообщении.

Сам бывший сотрудник УФСИН свою вину не признал, однако следователям удалось собрать доказательства его вины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во Владимирской области было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств сотрудниками регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. Сотрудники УФСИН предоставили в суд по гражданском делу поддельные документы и фотографии.

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