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Крупный пожар в Пестово Новгородской области: горит многоквартирный дом

Происшествия

Спасатели МЧС сообщают об одном пострадавшем

Пестово, Новгородская область, 18 декабря 2018, 14:04 — REGNUM  В городе Пестово Новгородской области сегодня, 18 декабря, загорелся 2-этажный деревянный многоквартирный жилой дом, расположенный в Кленовом переулке. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, о возгорании стало известно в 12:22, к 12:30 пожару был присвоен повышенный ранг.

На борьбу с огнём брошены 23 человека, семь единиц техники.

В горящем доме — 12 квартир. По оперативным данным, при пожаре пострадала женщина, которую увезли на скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Окуловке Новгородской области также сгорел 2-этажный деревянный дом. Причиной того пожара стали нарушения при эксплуатации печи.

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Пожары в жилых домах
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