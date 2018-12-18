Крупный пожар в Пестово Новгородской области: горит многоквартирный дом

Пестово, Новгородская область, , 14:04 — REGNUM В городе Пестово Новгородской области сегодня, 18 декабря, загорелся 2-этажный деревянный многоквартирный жилой дом, расположенный в Кленовом переулке. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, о возгорании стало известно в 12:22, к 12:30 пожару был присвоен повышенный ранг.

На борьбу с огнём брошены 23 человека, семь единиц техники.

В горящем доме — 12 квартир. По оперативным данным, при пожаре пострадала женщина, которую увезли на скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Окуловке Новгородской области также сгорел 2-этажный деревянный дом. Причиной того пожара стали нарушения при эксплуатации печи.