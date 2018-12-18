Роковая касса гипермаркета: как покупатели в Тюмени потеряли 2,2 млн рублей

Тюмень, , 14:14 — REGNUM Следователи Тюменской области подозревают бывшего кассира гипермаркета в краже с банковских карт более двух миллионов рублей. К хищениям мужчина готовился целый месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в июне 2013 года 28-летний житель Курганской области устроился кассиром в один из гипермаркетов Тюмени с целью сбора данных о банковских картах покупателей. Он тайно проносил в торговый зал скиммер, проводил через его разъем банковские карты клиентов гипермаркета и незаметно фиксировал на свой телефон набранные ими пин-коды на терминале.

Мужчине хватило месяца работы кассиром, чтобы собрать необходимую информацию. Затем он уволился и с помощью специальной программы изготовил дубликаты платёжных карт. Далее, в период с июля по октябрь 2013 года через банкоматы в Тюмени, Курганской и Челябинской областях похитил более 2,2 млн рублей, полагает следствие.

Курганец обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.