Мужчина в костюме Деда Мороза умер на утреннике в детском саду Кемерова

Кемерово, , 13:20 — REGNUM Мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в одном из детских садов Кемерова, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных и медицинских кругах.

По словам очевидцев, ЧП произошло сегодня, 18 декабря.

«18 декабря мужчине в детском саду стало плохо, вызвали скорую помощь, он скончался в машине медиков по пути в больницу», — пишет «Сибдепо» ссылаясь на комментарий источника в медицинских кругах.

По данным других СМИ, мужчина скончался до приезда врачей.

Обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчины выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярске во время новогоднего утренника в фотозоне на 10-летнюю девочку упал щит. Четвероклассница получила травму и попала в больницу. По факту ЧП проводится служебная проверка.

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