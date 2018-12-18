Мужчина в костюме Деда Мороза умер на утреннике в детском саду Кемерова

Кемерово, 18 декабря 2018, 13:20 — REGNUM Мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в одном из детских садов Кемерова, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных и медицинских кругах.
По словам очевидцев, ЧП произошло сегодня, 18 декабря.
«18 декабря мужчине в детском саду стало плохо, вызвали скорую помощь, он скончался в машине медиков по пути в больницу», — пишет «Сибдепо» ссылаясь на комментарий источника в медицинских кругах.
По данным других СМИ, мужчина скончался до приезда врачей.
Обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчины выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярске во время новогоднего утренника в фотозоне на 10-летнюю девочку упал щит. Четвероклассница получила травму и попала в больницу. По факту ЧП проводится служебная проверка.
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