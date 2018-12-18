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На проводника поезда в Чувашии заведено дело из-за гибели пассажира

Происшествия

По данным следствия, пассажирка выпала из вагона и на неё наехал идущий следом состав

Чебоксары, 18 декабря 2018, 12:29 — REGNUM  Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на территории Чувашии пассажирки поезда сообщением «Ижевск — Москва». Об этом сообщает ведомство по итогам проверочных мероприятий.

ЧП произошло 6 ноября 2018 года в ходе движения пассажирского поезда №25 сообщением «Ижевск-Москва» на территории Чувашии. Следствие подозревает, что проводник нарушил правила безопасной эксплуатации транспорта, не закрыв торцевую дверь вагона.

«Произошло падение пассажирки из двери последнего вагона на железнодорожные пути. В результате падения из движущегося поезда пассажирка получила телесные повреждения, не смогла самостоятельно покинуть железнодорожные пути и была смертельно травмирована идущим следом железнодорожным составом», — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении проводника вагона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). По данным ведомства, указанный проводник поезда уволен.

В адрес железной дороги направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Напомним, ранее резонанс в Чувашии вызвало убийство в Канаше работницы железной дороги. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вычислить преступника удалось с помощью записи с камер наблюдения. По данным следствия, причиной убийства стала ревность: мужчина несколько лет добивался взаимности.

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Железнодорожные аварии
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