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Суд рассмотрит апелляцию арестованного главы Свердловской железной дороги

Происшествия

Заседание назначено на 21 декабря

Екатеринбург, 18 декабря 2018, 12:25 — REGNUM  Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты начальника региональной железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга 21 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что защита Алексея Миронова 17 декабря обжаловала постановление суда об аресте обвиняемого во взяточничестве начальника СвЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Миронов был задержан 13 декабря по подозрению в получении взятки в ходе совместной операции регионального УФСБ и Уральского управления СКР на транспорте. В тот же день силовики провели обыски на рабочем месте задержанного.

На следующий день, 14 декабря следственные органы ходатайствовали в суде об избрании меры пресечения обвиняемому в виде ареста. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальник Свердловской железной дороги обжаловал свой арест

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