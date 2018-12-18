Склад завода «Зингер» загорелся в подмосковном Подольске

Подольск, Московская область, , 12:10 — REGNUM В подмосковном Подольске произошло возгорание складского помещения на территории завода «Зингер». Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре строения по улице Комсомольской в Подольске поступило на пульт дежурного в 10:15 утра. Сообщается, что площадь возгорания составляет около 300 метров. Для тушения помещения привлечены 65 человек и 21 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в подмосковном Щёлково удалось локализовать пожар на территории местной мебельной фабрики. Площадь возгорания составляла 1000 кв. м.

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