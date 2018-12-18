Полковника полиции задержали в Самаре за многомиллионную взятку

Самара, , 12:06 — REGNUM В Самаре по подозрению в коррупции задержан высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Как уточнили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по региону 18 декабря, начальника одного из отделов Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области подозревают в получении многомиллионной взятки.

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Уточняется, что полковник полиции была задержана сотрудниками ФСБ ночью 18 декабря в самарском аэропорту Курумоч сразу после получения 10 млн рублей. По предварительным данным, деньги предназначались за принятие процессуального решения о направлении уголовного дела в суд.

По данным ФСБ, общая сумма «вознаграждения» должна была составить 15 млн рублей. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в суд было направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении главы управления собственной безопасности МВД по Саратовской области. Его обвинили в получении крупной взятки на общую сумму 6 млн рублей. По данным следствия, деньги были получены от подчинённого «за покровительство».

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