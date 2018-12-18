По факту смерти мальчика в бассейне в Чувашии заведено второе дело

Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске возбуждено уголовное дело в отношении директора спортшколы, в бассейне которого погиб ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего директора спортшколы возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

«Услуги бассейна оказывались без медицинского обеспечения и наблюдения за безопасностью проведения занятий и тренировок, а также в отсутствие инструктора по плаванию не только в день трагедии, но и в течение учебного года при оказании платных услуг, чем создавалась угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Напомним, мальчик скончался утром 17 ноября 2018 года в бассейне новочебоксарского муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2». Известно, что он пришёл в спортшколу вместе со своим отцом, который остался его ждать в холле. По данным следственного управления СКР по Чувашии, находясь в бассейне, ребёнок ушёл под воду — его попытались спасти другие посетители, но безрезультатно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В следственном управлении отмечают, что данные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в суд был направлен иск о запрете эксплуатации бассейна до устранения нарушений, который был удовлетворен. Кроме того, в отношении руководителя учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение исполнителем требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан»), в адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения директор спортшколы был оштрафован на 20 тыс. рублей.