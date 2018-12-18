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На западе Донецка погиб мирный житель

Происшествия

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели

Донецк, 18 декабря 2018, 11:46 — REGNUM  Минувшей ночью в результате минно-взрывной травмы погиб житель посёлка Трудовские, сообщило 18 декабря «Донецкое агентство новостей».

«Вчера около 23:00 в поселке Трудовские по улице Зеленый Гай мирный житель погиб из-за получения минно-взрывной травмы. Причины трагедии неизвестны», — рассказал глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский.

Работники прокуратуры ДНР устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, по данным ООН, с средины августа по средину декабря 2018 года в Донбассе погибли 14 мирных жителей, 36 были ранены.

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Война в Донбассе
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