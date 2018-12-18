Двое руандийских военнослужащих убиты конголезскими повстанцами

Кигали, , 15:53 — REGNUM Двое руандийских солдат были убиты повстанцами, пересекавшими границу Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды и напавшими на местных военнослужащих.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, президент Руанды Поль Кагаме подтвердил информацию о произошедшем убийстве, которое, как утверждается, было совершено повстанцами группировки «Демократические силы освобождения Руанды».

«Повстанческая группировка совершила нападение на наши позиции, думаю, они убили наших солдат», — сказал президент Руанды.

Тем не менее Кагаме подчеркнул, что со стороны повстанцев также погибло несколько человек. «Члены группировки увезли их тела обратно в ДРК. Мы просим власти страны дать разъяснения по произошедшему инциденту и оказать содействие», — отметил президент Кагаме.

Группировка «Демократические силы освобождения Руанды» обвиняется в причастности к геноциду в Руанде в 1994 году, а позднее и в восточной части ДР Конго, где боевиками организации также совершались убийства мирных граждан и военнослужащих страны.