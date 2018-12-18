В Мали десятки мирных жителей убиты в ходе нападения вооруженных боевиков

Бамако, , 11:40 — REGNUM Несколько десятков мирных жителей — туарегов убито группировкой боевиков на северо-востоке Мали недалеко от границы с Нигером.

«Более 20 вооруженных людей на мотоциклах напали на несколько районов в регионе Менака и застрелили десятки граждан из общины туарегов» — сообщили представители Азавада, при этом заявив о том, что в ходе атаки было убито более 47 человек.

«После нападения боевики направились в сторону границы с Нигером, устроив перед этим пожар», — сообщили представители общины туарегов, которые, как сообщается, периодически сталкиваются с налетами боевиков группировки «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, сотни людей, в том числе из числа туарегов, погибли в этих районах с начала этого года. Власти региона Менака подтвердили информацию о смерти более 40 человек.