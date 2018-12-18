Вспышка кишечной инфекции в Ростовской области: более 40 человек в больнице

Шахты, Ростовская область, , 11:21 — REGNUM 23 ребенка и 19 взрослых жителей города Шахты Ростовской области госпитализированы в инфекционные отделения больниц с признаками острой кишечной инфекции. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба администрации города. Еще несколько пострадавших отказались от госпитализации.

До конца рабочей недели, с 18 по 21 декабря, приостановлена работа средней школы № 49 и детского сада № 70 в поселке Аюта. Во всех учреждениях соцсферы проводятся профилактические мероприятия. Кроме того, осуществляется гиперхлорирование питьевой воды, которая подается в обращение для жителей поселков Аюта, Таловый, Нежданная, Фрунзе, Мирный, Первомайский, район железнодорожного вокзала. По информации территориального управления Роспотребнадзора, возбудителем заболевания стал норовирус.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря, стало известно о госпитализации 20 жителей поселка Аюта города Шахты Ростовской области. СКР начал доследственную проверку в связи со вспышкой заболевания.

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