Шесть человек пострадали при столкновении автобусов с «легковушкой» в Крыму

Симферополь, , 11:15 — REGNUM В результате ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля, произошедшего в Симферопольском районе Крыма, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода, а автобусы один за другим в него врезались», — цитирует слова представителя ведомства «Крымское информационное агентство».

В полиции подчеркнули, что в результате происшествия погибших нет. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря на аквапарк отеля «Ялта-Интурист» в Крыму рухнул неуправляемый самосвал. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, водитель успел выпрыгнуть из кабины. Поскольку аквапарк в зимнее время закрыт, в результате инцидента никто не пострадал.

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