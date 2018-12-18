ДНР: ВСУ 22 раза нарушили режим прекращения огня

Соледар, ДНР, , 11:08 — REGNUM За минувшие сутки наблюдатели ДНР зафиксировали 22 случая, когда украинские вооружённые формирования открывали огонь по территории ДНР, сообщили 8 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские формирования применяли вооружение БТР, а также гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На Донецком направлении агрессоры выпустили пять 82-мм мин. Всего было выпущено 229 боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Зайцево, Доломитное, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Ленинское, Саханка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов никто не пострадал, обошлось без жертв.

Напомним, днем ранее по территории ДНР было выпущено 426 боеприпасов. ВСУ не применяли артиллерию.

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Отметим, что с средины августа по середину ноября в результате боевых действий погибли 14 жителей Донбасса, 36 получили ранения.

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