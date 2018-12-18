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На строящихся в ОАЭ южнокорейских атомных станциях обнаружены дефекты

Происшествия

Ремонтные работы уже ведутся

Сеул, 18 декабря 2018, 12:04 — REGNUM  Два атомных реактора, строящихся в Объединённых Арабских Эмиратах южнокорейской компанией KEPCO, оказались дефектными. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, по результатам проверки еще 5 декабря в бетонных корпусах реакторов были обнаружены полости, которые потенциально могли привести к разрушению конструкции. На данный момент уже ведутся ремонтные работы.

Реакторы строятся на атомной станции «Барака» — единственной в ОАЭ. Полости были обнаружены в энергоблоках №2 и №3; энергоблоки №1 и №4 оказались в полной исправности. Первый энергоблок будет запущен уже в ближайшее время, а полный ввод АЭС в эксплуатацию намечен на 2020 год. Сообщается, что ремонтные работы продлятся несколько недель и не повлияют на график строительства станции.

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Зарубежная хроника
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