В Кемеровской области загорелся торговый центр

Мыски, Кемеровская область, , 10:43 — REGNUM В торговом центре города Мыски Кемеровской области произошел пожар. Об этом 18 декабря сообщает пресс-центр регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 12:37 по местному времени (08:37 мск). На месте работают 14 человек, задействовано пять единиц техники.

По предварительным данным, все находившиеся в торговом помещении люди покинули его до приезда пожарных. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Россию потрясла трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда при пожаре погибли 60 человек, большинство из которых — дети.