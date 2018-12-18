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В Кирове из-за аварии без тепла остались почти 30 тыс. человек

Происшествия

Устранить аварию на коммунальных сетях планируется до 19:00 18 декабря

Киров, 18 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  В Кирове из-за аварии на коммунальных сетях без тепла остались 28 тыс. человек, сообщает 18 декабря пресс-служба городской администрации.

Отмечается, авария произошла в 00:40 мск на участке улиц Некрасова и Чапаева, причина — выход из строя задвижки на трубопроводе системы теплоснабжения.

«Нарушено теплоснабжение в 123 жилых домах, где проживает 28 тыс. человек, — говорится в сообщении. — Также в зону отключения попали четыре детских сада (№117, 169, 198, 207), школа № 31 и поликлиника».

Сообщается, что температура в жилых домах составляет от 17 до 19 градусов, в детских садах, школе и поликлинике — от 18 до 21 градуса. В детские сады завезены обогреватели. Устранить аварию планируется до 19:00 18 декабря.

Отметим, по данным синоптиков, сегодня температура воздуха в городе составляет минус 16 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Алтайского края Барнауле из-за повреждения тепловых сетей без отопления и горячей воды осталось десять многоквартирных домов, школа, детский сад, колледж и два административных здания.

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Аварии на теплосетях
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