Московские пожарные спасли из горящего дома более 20 человек

Москва, , 10:18 — REGNUM В ходе тушения пожара в 14-этажном жилом доме на улице Челюскинской в Москве сотрудникам экстренных служб удалось спасти более двадцати человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Отмечается, что трое граждан находились непосредственно в горящем жилом помещении на 10-м этаже, еще 19 человек были спасены из соседних и расположенных выше квартир.

«В целях безопасности из дома также были выведены 24 человека», — говорится в сообщении пресс-службы.

По сведениям ведомства, площадь возгорания составила около 15 кв. м., с момента сообщения о пожаре до его локализации прошло 26 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в кафе «Натахтари» на улице Сретенка в центре Москвы произошел пожар. Была проведена эвакуация посетителей и персонала, в результате ЧП никто не пострадал.

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