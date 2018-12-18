Число жертв пожара в индийской больнице увеличилось до восьми

Мумбаи, Индия, , 10:17 — REGNUM В результате пожара в одной из государственных больниц в индийском городе Мумбаи погибли не менее восьми человек, еще более 140 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные экстренных служб города.

По данным телеканала, среди погибших — шестимесячный ребенок. Состояние 28 пострадавших врачи оценивают как критическое. Ранее сообщалось о шести погибших. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, пожар в пятиэтажном здании больницы произошел 17 декабря, огонь охватил большую часть помещений. Причина происшествия — замыкание в системах кондиционирования, которые были установлены на нижних этажах.

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